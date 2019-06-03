Марко Росси о матче с Азербайджаном: «Выиграть в Баку будет сложно»

8 июня сборная Азербайджана по футболу проведет на «Баксель Арене» свой второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Соперником будет национальная команда Венгрии, главный тренер которой – итальянец Марко Росси – рассуждает на тему предстоящей поездки в Баку.

«Я не могу гарантировать, что мы наберем 6 очков в предстоящих матчах с Азербайджаном и Уэльсом, - цитирует Росси венгерское издание NemzetiSport. - В футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Но я могу обещать, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть оба матча. Все может случиться. Особенно когда мы выходим на поле с уверенностью».

Сборная Венгрии уже дважды играла в Баку отборочные матчи и оба раза выигрывала – 3:0 (отбор ЧМ-1998) и 4:0 (отбор Евро-2000). Всего команды встречались пять раз, и во всех играх побеждали венгры.

«Я сам в Баку пока ни разу не был, - говорит Росси. – Хочу, чтобы моя первая поездка в Азербайджан стала незабываемой благодаря нашей победе. Но будет сложно воплотить в жизнь наше пожелание из-за погодных условий: в Баку будет жарко и высокая влажность. Азербайджанцы привычны к такой погоде. Поэтому я рад, что мы отправляемся в Баку за два дня до матча. У нас будет больше времени на акклиматизацию. Но боюсь, что если мы победим в Баку, то потом не сможем выиграть у Уэльса.

К сожалению, на домашней игре с валлийцами наших болельщиков будет на 3 тысячи меньше из-за наказания со стороны УЕФА (сборная Венгрии наказана за поведение болельщиков в гостевом матче со Словакией – Ред.), но атмосфера все равно будет фантастической.

Я надеюсь, что у УЕФА больше не будет повода нас штрафовать. Атмосфера вокруг сборной изменилась. Болельщики снова верят в нашу команду. Хотя одно неожиданное поражение - и все может измениться.

Чтобы победить в Баку нам нужны вера, дисциплина, организация игры и один-два гола. Это как минимум. В любом случае нужно бороться от начала до конца. У нас есть цель – попасть на Евро-2020. Мы не имеем права расслабляться ни в одной игре.