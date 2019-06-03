МИД Азербайджана о решении французского суда

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение административного суда Серджи-Понтуаз от 29 мая этого года об отмене «соглашения» от 22 октября 2018 года, подписанного между французским городом Арнувил и одним из административных регионов оккупированного Хаджавендского района Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что военная оккупация территорий Азербайджана, препятствование возвращению в свои дома насильственно выселенных сотни тысяч людей, осуществление незаконной экономической и другой деятельности на оккупированных территориях являются не только серьезной угрозой устойчивому миру и безопасности в регионе, но нарушением принципов международного права.

«Армяне, проживающие во Франции, а так же в других частях мира, должны понимать, что будущее развитие региона, в первую очередь же Армении, зависит именно от установления нормальных добрососедских отношений, прекращения захватнической политики и проявления уважения к фундаментальным принципам международного права», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В МИД также заявляют, что лишь решение нагорно-карабахского конфликта и обеспечение между двумя странами устойчивого мира на основе принципов суверенитета и уважения к территориальной целостности в рамках международно признанных границ могут стать гарантом независимого и устойчивого развития Армении.