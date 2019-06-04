Бари Алибасова госпитализировали

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала Baza, Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб. Он получил сильный ожог пищевода. Врачи начали оказывать продюсеру срочную медицинскую помощь прямо в машине "Скорой помощи", которая стоит возле его дома в Мерзляковском переулке.

Представители Алибасова пока никак не прокомментировали состояние здоровья продюсера.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель российской поп-группы «На-На». В 2019 году коллектив отметит 30 лет на сцене. В ноябре 2018 года 71-летний продюсер женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая старше его на девять лет.