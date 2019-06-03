Немецкий банк конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ею платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, в 2016 году правительство Венесуэлы получило кредит в размере $750 млн от Deutsche Bank, оставив в качестве залога 20 т золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото.
Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию.