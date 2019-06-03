В Дрездене неизвестные забросали камнями мечеть «Фатих», функционирующую при Турецко-исламском союзе по делам религий (DİTİB), сообщает «Анадолу».

Как сообщил корреспонденту агентства представитель религиозного учреждения Хусейн Ташкын, инцидент произошел в 14:00 по местному времени. По его словам, в результате действий злоумышленников разбиты стекла мечети. Ташкын добавил, что во время нападения в здании никого не было. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщил он.

Как сообщил СМИ пресс-секретарь полиции Дрездена Марко Ласке, правоохранительные органы начали расследование преступления.

В 2016 году неизвестные взорвали у мечети «Фатих» две самодельные бомбы.