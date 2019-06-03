Праздничный намаз в мечетях Баку фото
В мечети Тезепир и других мечетях города Баку в 09:00 совершен праздничный намаз.
Как сообщает Report, первый намаз Фитр был совершен в мечети Аждарбей в 08:00.
В мечети Тезепир и других мечетях города Баку в 09:00 совершен праздничный намаз.
Как сообщает Report, первый намаз Фитр был совершен в мечети Аждарбей в 08:00.
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