Отдел информации 10:46

Силы безопасности Турции с начала года потеряли 57 человек в боях с террористами. При этом шесть турецких военных погибли в провинции Игдыр. Журналист газеты Sözçü Сайгы Озтюрк считает, что гибель шести турецких военнослужащих в боях с террористами ПКК в Игдыре требует особого внимания.

По сведениям журналиста, за активизацией террористов в этой провинции стоит Армения. Журналист напоминает, что в 2016 году приграничная зона между Игдыром и Ираном была очищена от мин. Очищенная территория должна была быть использована для сельского хозяйства, но этого не произошло. А возведенная на территории стена используется террористами как собственное оборонительное сооружение. Воспользовавшись очисткой территории от мин, террористы переходят в сторону Игдыра, а оттуда переправляются в Армению. Армяне руками террористов ПКК пытаются совершить провокации в Игдыре и Нахчыване. Сайгы Озтюрк отмечает, что имеются сведения о том, что за обстрелом грузовика с азербайджанскими номерами в погранично-пропускном пункте Дильуджу также стоит Армения.