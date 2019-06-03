За атакой на азербайджанский грузовик в Игдыре стояла Армения турецкие СМИ
Силы безопасности Турции с начала года потеряли 57 человек в боях с террористами. При этом шесть турецких военных погибли в провинции Игдыр.
Журналист газеты Sözçü Сайгы Озтюрк считает, что гибель шести турецких военнослужащих в боях с террористами ПКК в Игдыре требует особого внимания.
По сведениям журналиста, за активизацией террористов в этой провинции стоит Армения.
Журналист напоминает, что в 2016 году приграничная зона между Игдыром и Ираном была очищена от мин. Очищенная территория должна была быть использована для сельского хозяйства, но этого не произошло. А возведенная на территории стена используется террористами как собственное оборонительное сооружение. Воспользовавшись очисткой территории от мин, террористы переходят в сторону Игдыра, а оттуда переправляются в Армению.
Армяне руками террористов ПКК пытаются совершить провокации в Игдыре и Нахчыване. Сайгы Озтюрк отмечает, что имеются сведения о том, что за обстрелом грузовика с азербайджанскими номерами в погранично-пропускном пункте Дильуджу также стоит Армения.
Дело в том, что через этот пункт ежедневно проходят сотни грузовиков. И то, что террористами с территории Ирана был обстрелян именно грузовик с азербайджанскими номерами – не случайность. Журналист также напоминает, что на оккупированных территориях Азербайджана и, в частности, Лачыне и Кяльбаджаре действуют лагеря ПКК.