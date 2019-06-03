Автомобили европейского производства SKODA – при новых условиях, по новому адресу

Вначале на мероприятии, состоявшем из трех частей, была перерезана символическая красная лента. Затем гостям была представлена подробная информация о деятельности SKODA Azerbaijan и представленных автомобилях.

24 мая состоялась торжественная церемония открытия SKODA Azerbaijan в новом помещении. Церемония открытия была организована с особым вкусом. На мероприятии наравне с любителями Skoda, присутствовали также и представители прессы и шоу-бизнеса, влюбившиеся в эту марку с первого взгляда.

Церемония началась с первого в Азербайджане дефиле автомобилей. Во время автомобильного дефиле были продемонстрированы четыре модели марки SKODA - SKODA Kodiaq, SKODA Karoq, SKODA SuperB, SKODA Fabia combi.

Мероприятие продолжилось блистательным концертом. Концерт открыл Чингиз Мустафаев, который представлял Азербайджан на Евровидении в 2019 году. Шоу-программа продолжилась выступлением поп-дивы Айгюн Казымовой и рэпера Мири Юсифа, которые исполнили незабываемые хиты.

Отметим, что салон для выставок и продаж привлекает своим удобством и простором. Здесь продумана каждая мелкая деталь и условия для предоставления возможности клиентам познакомиться с первоклассными автомобилями поближе.

Помимо автосалона, для послепродажного обслуживания SKODA будет доступен современный сервисный центр, соответствующий европейским стандартам. Автомобили SKODA обслуживают опытные, прошедшие специальное обучение в Европе профессионалы. Ввиду того, что SKODA входит в концерн VolksWagen AG в данном сервисном центре, наряду с автомобилями SKODA, также будут обслуживаться AUDI, VW и SEAT. Официальный дистрибьютор ООО SKAZ AUTOHOUSE предоставляет гарантии по всем выполненным работам.

ООО SKAZ AUTOHOUSE предлагает своим клиентам специальные условия для приобретения автомобилей SKODA: