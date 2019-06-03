Автомобили европейского производства SKODA при новых условиях, по новому адресу
Автомобили европейского производства SKODA – при новых условиях, по новому адресу
24 мая состоялась торжественная церемония открытия SKODA Azerbaijan в новом помещении. Церемония открытия была организована с особым вкусом. На мероприятии наравне с любителями Skoda, присутствовали также и представители прессы и шоу-бизнеса, влюбившиеся в эту марку с первого взгляда.
Вначале на мероприятии, состоявшем из трех частей, была перерезана символическая красная лента. Затем гостям была представлена подробная информация о деятельности SKODA Azerbaijan и представленных автомобилях.
Церемония началась с первого в Азербайджане дефиле автомобилей. Во время автомобильного дефиле были продемонстрированы четыре модели марки SKODA - SKODA Kodiaq, SKODA Karoq, SKODA SuperB, SKODA Fabia combi.
Мероприятие продолжилось блистательным концертом. Концерт открыл Чингиз Мустафаев, который представлял Азербайджан на Евровидении в 2019 году. Шоу-программа продолжилась выступлением поп-дивы Айгюн Казымовой и рэпера Мири Юсифа, которые исполнили незабываемые хиты.
Отметим, что салон для выставок и продаж привлекает своим удобством и простором. Здесь продумана каждая мелкая деталь и условия для предоставления возможности клиентам познакомиться с первоклассными автомобилями поближе.
Помимо автосалона, для послепродажного обслуживания SKODA будет доступен современный сервисный центр, соответствующий европейским стандартам. Автомобили SKODA обслуживают опытные, прошедшие специальное обучение в Европе профессионалы. Ввиду того, что SKODA входит в концерн VolksWagen AG в данном сервисном центре, наряду с автомобилями SKODA, также будут обслуживаться AUDI, VW и SEAT. Официальный дистрибьютор ООО SKAZ AUTOHOUSE предоставляет гарантии по всем выполненным работам.
ООО SKAZ AUTOHOUSE предлагает своим клиентам специальные условия для приобретения автомобилей SKODA:
Наличными (в подарок предоставляется обязательное страхование)
Условия лизинга:
- предоплата начиная с 15%
- годовая процентная ставка, начиная с 19%
- удобные условия лизинга сроком до 5 лет
И условия внутреннего кредитования:
Предоплата 30%, 13% годовых, до 3 лет, комиссия 2%.
Skoda Kodiaq - цены начинаются с 56 900 манатов
Skoda Karog - цены начинаются с 49 900 тыс. манатов
Skoda Superb - цены начинаются с 45 900 манатов
Skoda Fabia Combi – цены начинаются с 31 400 манатов
Следует особо подчеркнуть, что на автомобили предоставляются гарантии на 3 года или 100 000 км.
Это отличает SKODA Azerbaijan от других брендов.
Официальный дистрибьютор ООО SKAZ AUTOHOUSE
Адрес: Низаминский район, проспект Бабека, 74
Для получения дополнительной информации звоните на номер (+994 12) 565-57-73 или на короткий номер *5544, а также посетите официальный сайт и страницу Facebook SKODA Azerbaijan.
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