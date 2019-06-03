США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает CNBC.

По ее словам, Россия является главным противником США и НАТО, который пытается их ослабить, поэтому Турция не должна иметь вооружения, созданные для противостояния американским ракетам.

При этом она отметила, что Турция, как суверенное государство, может самостоятельно принимать решения, однако при покупке С-400 она лишает себя возможности заполучить F-35.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — подчеркнула Хатчинсон.