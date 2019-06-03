Финнадзор всерьез взялся за банковские кредиты наш комментарий
О банковских кредитах в Азербайджане давно уже никто всерьез не говорил. Да и что там говорить, если проценты, ежегодно начисляемые на такие кредиты, составляют чуть ли не треть всей суммы взятого займа. И что интересно, банки свои проценты практически не меняют – ни кризис, ни восстановление экономики, ни почти двойное снижение учетной ставки Центробанка не учитываются в их кредитной политике. Одним словом, болото какое-то, и нечего в нем копаться.
Но в последнее время о кредитах вновь заговорили. Инициатором актуализации этой важной для населения и экономики страны проблемы на сей раз стала Палата надзора за финансовыми рынками. Первым делом Палата выступила с инициативой установить в законодательном порядке верхний потолок кредитных процентов. Конечно, принудительное ограничение кредитных ставок – не лучший способ выхода из положения в либеральной экономике. Но что делать, если рыночные законы где-то зациклились, как выйти из положения? Поэтому в ряде стран действительно прибегают к подобным ограничениям, когда по-другому справиться с проблемой не могут.
Но в Азербайджане такой метод не прошел. Инициатива Палаты, поддержанная парламентским комитетом по экономической политике и экспертным сообществом, встретила яростный отпор Центробанка и других структур, у которых по этому поводу были свои доводы. Причем, даже один из основных доводов противников ограничительных методов выглядел несколько нелогичным. Мол, если ограничить кредитные проценты, то придется снизить и проценты по депозитам. А этого, видите ли, нельзя допускать, так как большая часть населения живет на проценты по депозитам. Если же недовольное население закроет свои депозитные счета, то есть в знак протеста возьмет вложенные в банки деньги, то это может привести к кризису всей банковской системы страны в целом.
Сколько здесь здравого смысла, сказать сразу трудно. Во-первых, зачем население должно жить за счет своеобразной банковской ренты, если это полагается делать за счет привычной нам повседневной работы. Повседневной, упорной работы в государственном или частном секторе. А во-вторых, куда же население эти деньги вложит? Правда, помнится, когда пару лет назад Межбанк вдруг снизил свои проценты по валютным депозитам в несколько раз, многие вкладчики действительно взяли свои деньги, решив вложить их в недвижимость или что-то еще. Не вдаваясь в правомерность такого действия Межбанка, отметим, что на общие показатели банка все это оказало мало влияния. Более того, также поступили вскоре и другие банки страны, которые по большому счету тоже не пострадали. Да и вкладчики поняли, что депозитные проценты, в частности, валютные должны быть тоже в разумных пределах. То же, думается, произошло бы и при ограничении доходов от манатных вкладов. Однако инициатива Палаты так и осталась инициативой, ее не пропустили.
Но Палата упорно ищет другие пути снижения кредитных процентов, сказал в беседе с корреспондентами haqqin.az ее глава Ибрагим Алышов. В частности, с австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках усовершенствования рынков капитала, депозитных операций и клиринговых расчетов. Документ предусматривает привлечение иностранных инвесторов на финансовый рынок страны. С этой целью будут открыты номинальные счета между Национальным депозитарным центром и RBI. То есть найден, можно сказать, более оптимальный выход из положения, когда ситуацию можно разрулить не ограничительным методом, а путем усовершенствования рынка.
Правда, подписанный меморандум больше предусматривает сделать доступным для иностранных инвесторов рынок ценных бумаг страны, что необходимо, в частности, и для приватизации того же Межбанка. Но именно этот сегмент финансового рынка Азербайджана остается одним из самых нуждающихся в перестройке своей деятельности. А Raiffeisen Bank International - один из ведущих банков, оказывающих сервисную поддержку в Австрии, Центральной и Восточной Европе. И хотя исполнительный директор RBI Аттила Салай-Берзевици утверждает, что получение быстрых результатов больше зависит от риэлторов Азербайджана и деятельности сторон, предоставляющих информацию, думается, его опыт пригодится для привлечения большего числа иностранных инвесторов. Последние и сами давно ищут доступ к финансовому рынку страны.
К тому же RBI пришел не на пустое место. По словам Алышова, 2018 год стал удачным с позиции развития рынка ценных бумаг страны. Объем рынка капитала в прошлом году вырос на 56,2% - до 24,555 млн манатов. Государственный рынок капитала увеличился в 2,2 раза, составив 13,341 млрд манатов. Объем операций репо - наиболее пассивного сегмента рынка - вырос почти в 12 раз, достигнув 612 млн манатов. Завершается процесс выплаты компенсации, ускоряется реструктуризация проблемных кредитов. Причем, процесс реструктуризации осуществляется параллельно с выплатой компенсаций. И в результате реструктуризации новые кредиты уже выдаются на очень выгодных условиях - на 5 лет и по ставке 1% годовых. Этим смогут воспользоваться, в общей сложности, 300 тыс. граждан.
Но дешевеют не только реструктуризированные проблемные кредиты. Как отметил глава Палаты, банки сегодня готовы пойти на существенные уступки кредиторам. Но беда упирается совсем в другой фактор. По его словам, в экономике страны не чувствуется острой нужды в кредитах. Так что вопрос дешевых кредитов - это проблема не только банков, но и экономики страны в целом. И в отрыве друг от друга ее не решить.