Нефть продолжает дешеветь

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $61,74 за баррель, что на $0,23 (0,37%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,97 за баррель, поднявшись на $0,69 (1,13%).

Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, прервавшего четырехдневное падение рынка.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,34 (0,64%) - до $53,14 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,23 (0,43%) - до $53,48 за баррель.

"Цены на нефть существенно снизились за последние несколько сессий, и во вторник трейдеры воспользовались возможностью купить подешевевшую нефть", - отмечает аналитик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатзигианнис.

"Поддержку рынку также оказал подъем фондовых индексов, обусловленный ожиданиями снижения ставки Федрезервом", - цитирует эксперта MarketWatch.

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

Однако во вторник председатель американского Центробанка Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв внимательно оценивает экономические последствия усиливающихся споров США с их крупнейшими торговыми партнерами и готов действовать, чтобы поддержать экономику.