Российский губернатор подал в отставку из-за спецслужб

Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, новым местом работы Морозова станет одна из спецслужб, но какая именно — не уточнил.

Также источник отметил, что у Морозова, как врио губернатора, был положительный рейтинг в 57-58%, и выборы он «однозначно выиграл бы» в первом же туре.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина. Морозов был назначен врио губернатора Астраханской области в сентябре 2018 года, до этого он был замглавы Федеральной таможенной службы.