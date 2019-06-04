Какая команда завоюет звание “Лучший Cтартап Азербайджана”?

При поддержке ООО “Azercell Telekom” и организации Центра инноваций и предпринимательства “Barama” 15-16 июня состоится местный отбор конкурса “Seedstars World”. Седьмой по счету конкурс, который будет проводиться в нашей стране, поможет выявить талантливых молодых людей в развивающемся и быстро растущем стартап-рынке. Победитель конкурса будет не только представлять Азербайджан на региональном саммите “Seedstars CEE”, а также получит возможность принять участие в конкурсе “Seedstars World” в Швейцарии с полным покрытием расходов, тем самым бороться за звание “Seedstars Global Winner'' и инвестиции в размере $ 500 000.

Стартапы смогут принять участие в конкурсе, отправив до 9 июня заявку по указанному адресу:

https://seedsta.rs/ssw19-baku

После истечения срока подачи заявок, команда “Seedstars” выберет примерно 10 лучших стартапов для участия на тренинге и встречи с инвесторами.

Для сведения отметим, что “Seedstars” ищет талантливых стартапов, нацеленных на решение региональных проблем и разработку прибыльных, устойчивых продуктов для глобального рынка для поддержки их регионального бизнеса и развития.

Стоит подчеркнуть, что при поддержке ООО “Azercell Telekom” и PASHA Bank, Центр инноваций и предпринимательства “Barama”, который способствует развитию ИТ-проектов и новых стартапов, уже седьмой год является местным организатором конкурса “Seedstars Baku”.