Администрация Зеленского предупредила о трех кризисах

В 2019 году Украина должна подготовиться сразу к трем кризисам. Они касаются электроэнергетической отрасли, прекращения поставок российского газа, а также нехватки нефтепродуктов из-за санкций со стороны Москвы. Об этом сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус, его слова приводит УНН.

По словам Геруса, с первым кризисом — нехваткой нефтепродуктов — Украина может справиться. «У нас на начало июня есть профицит, то есть ресурсов на рынке хватает. Но нам нужно иметь подготовленные запасы, когда начнется сбор урожая — июль, август», — сказал он.

Представитель президента добавил, что до конца июня Киев должен диверсифицировать источники поставок топлива и подготовиться к периоду уборки. Герус также намекнул на то, что угрозу государству представляют не сами кризисы, а то, что они идут один за другим.