Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

Отмечается, что преступление не могли раскрыть на протяжении почти 10 лет.

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, один из подозреваемых проходил по делу о разбойном нападении на писателя-сатирика Михаила Жванецкого в 2002 году. Тогда злоумышленники избили его около дачи в Серебряном Бору, а после увезли на своем автомобиле и высадили на МКАД. Они похитили 600 долларов и его портфель с текстами.

Предприниматель был убит 2 ноября 2009 года: его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия на светофоре в Новодевичьем проезде. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался на месте от полученных ран. Личности заказчиков и исполнителей убийства не были установлены.

Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила.