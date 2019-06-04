Пашинян: «После секретных переговоров в Карабахе начали писать, что я продаю земли»

"Я несколько раз проводил встречи с военно-политическим руководством Карабаха и Армении и представлял свое видение решения карабахского конфликта. Я поинтересовался, согласны ли они с моим видением, и выяснилось, что все согласны. И когда после этого сидящие за этим столом люди провоцируют исподтишка и говорят, что это правительство продает земли, у меня возникает вопрос. Я с этим человеком говорил в условиях секретности о том, какими шагами мы будем двигаться вперед, а потом этот человек выходит и говорит своему помощнику – напиши в Facebook, что Пашинян продает земли. Для чего он это делает?", - заявил премьер.

В этой связи он отметил, что когда у руля власти в Армении находился "добрый друг" этого человека, он вообще не располагал никакой информацией, "никто не считал нужным информировать о том, что происходит".

"Документы о переговорном процессе властям Карабаха передал я. До этого они вообще были не в курсе предмета переговоров. Я пять раз спрашивал: вы в курсе того, о чем ведутся переговоры? Они были не в курсе. И после этого они через своих помощников и в соцсетях пишут об антинациональной власти? Зачем они это делают?", - сказал премьер.