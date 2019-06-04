МИД России о попытках политизации финала Лиги УЕФА в Баку

Политизация спортивных мероприятий – это явление, противоречащее установочным решениям, в частности, принятым Организацией Объединенных Наций (ООН), и двусторонним, многосторонним договоренностям между странами. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о попытках политизации финала Лиги УЕФА, который прошел в Баку 29 мая.

«С одной стороны мы должны привыкнуть к политизации в спорте, но это не значит, что мы должны с ней соглашаться. Политизация спортивных мероприятий – это явление, которое противоречит установочным решениям, в частности, принятым ООН, и двусторонним, многосторонним договоренностям между странами. Спорт нацелен на объединение, а не на разъединение. Я хочу напомнить, что все то, что пришло к нам из древности, из античности, и традиции, которые были восстановлены в 20 веке, свидетельствуют о том, что спортивные мероприятия как раз призваны снижать градус конфликтов, и даже военных действий. Мне кажется, эту традицию как раз и надо в первую очередь возрождать», - сказала Захарова.

Но в практике международных отношений эта традиция как раз и не укоренилась, сказала представитель МИД, добавив, что было бы хорошо возобновить традицию использования крупных международных спортивных событий для снижения уровня конфликтов или даже прекращения военных действий.

Что касается вопросов безопасности, представитель МИД отметила, что она не может назвать Баку опасным городом.

«Я с удовольствием приезжаю в этот город, я приезжала туда и как сотрудник министерства иностранных дел, в то же время я участвовала в каких-то неформальных мероприятиях, я была потрясена теми изменениями, которые коснулись столицы Азербайджана за последние десять лет. Я об этом регулярно говорю, поэтому Баку входит в мой личный список мест, в которых я с удовольствием сюда приезжаю», - сказала Захарова.