Джанни Инфантино вновь возглавил ФИФА

На пост президента Международной федерации футбола переизбран Джанни Инфантино. Решение принято на конгрессе организации, пишет Reuters.

Альтернативы кандидатуре швейцарца не было, поэтому голосование не проводилось, уточняет агентство.

Сам глава ФИФА поставил себе в заслугу то, что сумел вернуть ставшую «нездоровой и почти криминальной» федерацию к основным ценностям.

Как известно, в бытность президентом ФИФА Зеппа Блаттера в мировом футболе возник громкий коррупционный скандал.