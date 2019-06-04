Мусульмане Донецка считают обстрел мечети спланированным

Обстрел мечети в Донецке во время празднования Ураза-байрама был целенаправленным, считает председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник обстреляли мечеть в Донецке во время празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам. Председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин уточнил, что во время обстрела на территории мечети находились около 70 человек.

"Первый прилет в 7.15, второй - в 7.20, приближаясь к зданию мечети и площадке, где играли дети. У нас создалось впечатление, что кто-то корректировал. Это был целенаправленный обстрел, он направлен был на мечеть", - заявил на брифинге Брагин.

По его мнению, это "теракт против мусульман в их религиозный праздник". Он отметил, что в течение дня от мусульманских общин Крыма, Турции, России поступают звонки со словами поддержки.