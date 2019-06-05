Трамп обвинил Россию в экологическом кризисе

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия причастна к глобальному экологическому кризису.

Как пишет The Guardian, во время визита Трампа в Лондон принц Гарри пытался убедить его в опасности глобального потепления. Американский лидер в ответ заявил, что в Штатах нет подобных проблем, но есть ряд государств, где сложилась неблагоприятная ситуация с экологией.

По словам Трампа, в России, Китае, Индии и многих других странах «нет нормального воздуха и чистой воды», и в них «буквально нечем будет дышать».

В октябре 2018 года президент США также обвинил Китай и Японию в загрязнении океана большим количеством мусора, который потом прибивает к западному побережью Штатов.