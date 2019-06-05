ВМС США придумали новое секретное оружие

Автор Дэвид Аксе разместил в The National Interest материал, в котором со ссылкой на подполковника морской пехоты США Колина Смита обосновал необходимость использования американскими ВМС небольших хорошо вооруженных ракетных корветов.

Отмечается, что их нужно использовать так же, как торпедные катера в годы Второй мировой войны. Кроме того, флот страны должен приобрести корабли-транспортировщики — в зоне боевых действий они будут заправлять, перевооружать и ремонтировать корветы, у которых маленький радиус действия.

По словам Смита, Соединенным Штатам давно известно об угрозах ведения боевых действия в прибрежных водах, но пока не удалось создать для этой цели быстрые, смертоносные и сдерживающие воинские подразделения, хотя шаги в этом направлении предпринимались. Флотилия таких корветов могла бы пригодиться в случае внезапного нападения Китая в западной части Тихого океана.

Так, многочисленные силы Китая в случае конфликта будут сосредоточены около первой цепи островов (в пределах японских островов Рюкю, Тайваня и Филиппин). Часть американских ВС тоже могла бы расположиться в регионе, готовясь нанести удар по войскам Китая. Ракетные конверты могли бы приблизиться близко к островам и остаться незамеченными радарами. Когда же силы Китая обойдут острова, быстрые боевые корабли выпустят в них ракеты.