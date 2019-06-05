Гражданина Азербайджана судят за кражу элитного алкоголя в России

48-летний гражданин Азербайджана обвиняется в серии краж на территории Пензенской области и еще двух республик России. Мужчину подозревают в совершении восьми преступлений, пишут российские СМИ.

«В ходе предварительного расследования установлено, что иностранный гражданин в декабре 2018 года перемещался по территории Российской Федерации со своим земляком на арендованном автомобиле Hyundai Solaris.

По пути следования он заходил в сетевые продуктовые магазины, брал дорогостоящие алкогольные напитки, клал во внутренние карманы пальто и покидал торговые помещения», — сообщили ГТРК «Пенза» в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что кражи совершены в Пензе, Нижнем Ломове, Спасске Пензенской области, а также в Марий Эл и Чувашии. Подозреваемый попался с поличным в момент мелкой кражи в Чувашии. «В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье Нижнеломовского района», — добавили в ведомстве.