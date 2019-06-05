Докладчика Совета Европы не приняли в Баку из-за Рамазана

Докладчик Совета Европы по т.н. политзаключенным Торхильдур Сунна не смогла посетить Азербайджан на этой неделе, сообщает агентство Turan.

Согласно информации, власти страны сочли ее приезд в это время неудобным из-за праздников.

"Разочарована отложением моего визита в Азербайджан для обсуждений вопроса о проблемах с гражданским сообществом, о которых заявляет оппозиция. Bласти сообщили, что эти даты неудобны из-за праздников. Будем ждать визита в сентябре!", - написала она в аккаунте в Твиттер.

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