Лидер карабахских сепаратистов открыто опроверг Пашиняна

Ранее Никол Пашинян заявил о том, что власти Карабах а не были в курсе переговорного процесса до тех пор, пока он не предоставил им пакет соответствующих документов.

«Недавно премьер-министр Армении предоставил нам некоторые документы, относительно переговорного процесса. Мы в свою очередь передали премьеру имеющиеся у нас документы, касающиеся переговорного процесса", - сказал Саакян.

Бако Саакян подчеркнул, что власти Армении прежде также держали руководство карабахских сепаратистов в курсе всех новых развитий в процессе урегулирования — как до переговоров с Азербайджаном, так и после них, информировали об обсуждаемых вопросах.

Бако Саакян также отреагировал на заявление Пашиняна о "заговорщицких силах" в Карабахе. Он заявил, что считает недопустимыми любые шаги, нацеленные на нарушение «единства Карабаха и Армении», будь они предприняты со стороны Карабаха, Армении или диаспоры.