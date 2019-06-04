Маски-шоу на поминках «авторитета» Вагифа Султанова

Представителям криминального мира Свердловской области устроили маски-шоу на поминках уроженца Азербайджана и авторитета Вагифа Султанова (более известного как Вагиф Камышловский), который умер в возрасте 67 лет. Его похоронили накануне в среду, пишет «Точка. News».

Представители криминального мира собрались в Екатеринбурге, в кафе «Комфорт» на Уралмаше, чтобы почтить его память. Туда-то вечером и прибыли сотрудники Управления по борьбе с оргпреступностью и вместе с ОМОНом, которые задержали около 30 человек.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в настоящее время устанавливаются личности задержанных.

«Представители криминального мира и приближенные к ним должны знать и помнить, что на Среднем Урале есть только одна сила, которая обеспечивает спокойствие и правопорядок на вверенной территории — это МВД, ФСБ, Росгвардия и СК», - подчеркнул полковник Горелых.

По данным источников «АиФ-Урал», Вагиф Камышловский в последнее время сильно болел, из-за чего практически отошёл от дел в уральском уголовном мире. Он никого не узнавал. Для него собирали деньги на лечение за границей. Родственники увезли Вагифа Камышловского на родину, в Азербайджан, где он был похоронен.

Издание пишет, что в ближайшее время в Свердловской области будет назначен новый «смотрящий».