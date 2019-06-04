Турецкие военные уничтожили террористов на севере Ирака

Турецкие военные обезвредили еще пять членов террористической организации ПКК в районах Хакурк и Зап на севере Ирака, число нейтрализованных с начала операции "Лапа" курдских повстанцев достигло 43, сообщило сегодня Минобороны страны.

Военное ведомство Турции объявило 28 мая о начале масштабной операции против ПКК в районе Хакурк на севере Ирака. Минобороны сообщило, что самолеты и артиллерия нанесли удары по позициям ПКК, позже к операции подключился спецназ. Также задействованы ударные вертолеты Atak. Операцией руководит министр обороны Турции Хулуси Акар.

"ВС Турции обезвредили еще трех террористов ПКК в районе Хакурк на севере Ирака в ходе успешно продолжающейся операции "Лапа". С начала операции нейтрализовано 43 террориста. Обезврежены также два террориста ПКК в результате воздушной операции в районе Зап на севере Ирака", - говорится в сообщении.