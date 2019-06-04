Таможня заработала не на карман, а на казну

Мурад Самедов 11:52

Долгие годы азербайджанская таможня была одной из самых непрозрачных для общества структур. А укрепившаяся там монополия и действовавшие многочисленные брокерские фирмы способствовали муссированию слухов о крупных коррупционных схемах. Ситуация коренным образом изменилась в последние несколько лет после реализации инициированных президентом Ильхамом Алиевым масштабных реформ деятельности всей таможенной сферы. Из полузакрытой структуры азербайджанская таможня превратилась в практически одно из самых прозрачных ведомств. Где еще можно увидеть заседание за круглым столом с участием представителей ведущих СМИ, которые задают крайне неприятные вопросы руководителю госкомитета? И только-только возглавивший тогда Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев спокойно и обстоятельно объясняет журналистам, почему на грузинской таможне граждане подвергаются меньшей проверке, чем на азербайджанской, какие меры предпринимаются для борьбы с коррупцией в его ведомстве.

«Если я возьму взятку, пусть меня посадят в тюрьму!», - громогласно заявил тогда Мехтиев. Взятки уже не гладки И борьба с коррупцией действительно стала краеугольным камнем в реформировании таможенной сферы. Любой предприниматель сегодня подтвердит, что взяток на таможне не берут. Более того, теперь уголовное дело заводят на сотрудников, позволивших себе взятку хотя бы в сто манатов, а судебные процессы по ним проходят открыто и подробно освещаются в СМИ. Параллельно с борьбой с коррупцией на таможне взялись за обновление кадрового состава. Все сотрудники сдают специальный тестовый экзамен, который выявляет уровень профессиональной подготовки. Дальнейшие кадровые перестановки позволили повысить эффективность работы, улучшить качество обслуживания на таможенных пунктах и повысить прозрачность их работы. Прорывом для упрощенного и беспрепятственного проведения операций по импорту и экспорту стал указ президента Ильхама Алиева от 21 декабря 2018 года по внедрению системы «Зеленый коридор». Это нововведение позволило свести до минимума контакты между предпринимателями и чиновниками. «Зеленый коридор» заработал в феврале этого года и его постоянными пользователями уже стали более 500 человек. Благодаря запуску системы, при ввозе товаров из-за рубежа бизнесмены могут всего лишь предъявить электронную форму декларацию и без промедления отправить свой импорт на склад. А при экспорте товаров предпринимателю достаточно заполнить опять же электронную декларацию, которая пройдет процедуру оформления всего за час, и сразу отправить транспорт с грузом на любой из таможенно-пропускных пунктов.

Основным преимуществом принципа «зеленый коридор» является значительное сокращение процедуры таможенного оформления документов. При этом представители бизнеса не только не контактируют с чиновниками, но и вовсе находятся от них на значительном расстоянии. Все это сводит к минимуму возможности для коррупции и вмешательства в деятельность предпринимателей, в значительной степени повышает прозрачность, а самое главное, сокращает очереди и проволочки на таможне. Одна инновация – много денег Еще одно позитивное изменение в Государственной таможенной службе – постоянное и пристальное изучение современных технологий и инновационных решений в таможенной деятельности и применение их в формате сотрудничества с другими госструктурами и бизнес-сообществом. Государственный таможенный комитет стал одной из первых госструктур, которая с 2010 года наладила формирование информационных ресурсов на основе единой платформы, благодаря чему14 госструктур начали проводить экспортно-импортные операции с зарубежными торговыми партнерами используя инновационные методы. Упрощение таможенных процедур, повышение прозрачности, усиление учетно-финансового контроля и борьба с коррупцией положительно сказались на сборах таможенных пошлин и перечислений в бюджет страны. Это, в частности, отметил и президент Ильхам Алиев на заседании Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития страны за девять месяцев 2018 года. Глава государства сообщил, что структурные реформы, прозрачность, серьёзная борьба с коррупцией позволили таможенным органам собрать дополнительно более 800 миллионов манатов.

В целом же в 2018 году Государственный таможенный комитет обеспечил перечисление в государственный бюджет 3,43 миллиарда манатов, что оказалось на 1 миллиард 4 миллиона манатов больше прогнозов. А за первые четыре месяца текущего года азербайджанские таможенники уже обеспечили перечисление в казну почти 1 миллиард 392 миллиона манатов. Таможня пошла и против героина Наряду с упрощением таможенных процедур Государственный таможенный комитет ужесточил контроль и борьбу с контрабандой и перевозкой наркотиков. Поскольку, как известно, географически Азербайджан расположен на пути основных коридоров по транзиту наркотиков из Афганистана в Европу, очень важно создать барьер для этого зловредного потока. Всего через сутки после смены руководства Госкомитета азербайджанскими таможенниками пресечен транзит 108 кг героина в Турцию. Наркотик был обнаружен в автомобиле гражданина Ирана, следовавшего из своей страны транзитом через Нахчыван в Турцию. А уже спустя месяц таможня объявила об изъятии целой полутонны героина. В сообщении ведомства отмечалось, что партия наркотика общим весом 515 кг была обнаружена в грузовом автомобиле, направлявшемся из Ирана в Азербайджан. В целом же в прошлом году азербайджанские таможенники изъяли около 1,2 тонны героина, который предполагалось перебросить в Европу через территорию Азербайджана. А за первые четыре месяца этого года таможенники изъяли более 530 кг наркотиков. Очевидно, что канал наркотраффика через нашу страну благодаря усилиям сотрудников таможни уже основательно разрушен.

Борьба с контрабандой наркотиков стала основной темой XXXVI Международной конференции по борьбе с наркотиками, которая при совместной организации с Администрацией по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США прошла в Баку 15-17 апреля этого года. Подобные конференция считаются самым авторитетным мероприятием в мировом масштабе, проводимым в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Цель бакинской конференции, посвященной теме «Мобилизация глобальных партнеров», заключается в объединении высоких должностных лиц, занимающихся вопросами борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в глобальной борьбе с этой проблемой, обсуждении путей решения этой общечеловеческой беды, проведении обмена мнениями и передовым опытом. Международная конференция, собравшая почти 430 представителей из 115 стран, создала условия для использования современных методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Если таможня тебе не по душе Именно благодаря росту международного авторитета азербайджанской таможни Азербайджан сегодня принимает важные международные мероприятия, посвященные разным сферам таможенного дела. Одним из них стала прошедшая 2-4 мая прошлого года в Баку Ассамблея и конференция Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике. Ассамблея прошла под девизом «Поддержка безопасной бизнес-среды для экономического развития» и собрала 150 представителей из 25 стран. 12-14 июня в Баку также состоится конференция и выставка высоких технологий в области ИКТ Всемирной таможенной организации. Азербайджан получил право проведения столь важного мероприятия не только благодаря успешному международному сотрудничеству, налаживаемому Государственным таможенным комитетом, но и широкого использования высоких технологий в организации таможенного дела.