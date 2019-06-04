Госпитализирован арестованный генерал Григорян

"Состояние Манвела Григоряна ночью ухудшилось. Больше никакой информации сообщить не можем и с этого момента просим СМИ не задавать нам вопросов", - сказал Мкртчян.

В ночь на четверг состояние бывшего депутата парламента Армении генерала Манвела Григоряна резко ухудшилось, его доставили в реанимацию медцентра "Сурб Григор Лусаворич". Информацию Sputnik Армения подтвердил адвокат Григоряна Арсен Мкртчян.

Замдиректора медцентра Артак Манукян подтвердил, что Григорян находится у них и был доставлен на машине скорой помощи.

"Он был доставлен ночью. Его состояние резко ухудшилось. Скорая оценила его состояние как крайне тяжелое и привезла к нем. Сейчас он находится в реанимации, состояние тяжелое, дышит с помощью кислородной маски", - сказал Манукян.

Манвел Григорян был арестован в июне 2018 года, помимо незаконного хранения оружия, он обвиняется в присвоении 209 тысяч долларов, уклонении от налогов в размере 2,53 миллиона долларов, присвоении и вымогательстве госсредств на сумму 2,52 миллиона долларов и хищении 76 тысяч долларов.