Ульвия Худиева 14:07

Пропавшую несколько дней назад трехлетнюю Захру Багирову нашли рядом с со станцией метро «Нефтчиляр». Девочка чувствует себя нормально. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют, как ребенок здесь оказался. Девочка из-за проблем с речью сама не может объяснить, как она сюда добралась. * * *12:57 В Сабунчинском районе Баку 4 июня пропала трехлетняя Захра Багирова. Девочка исчезла, когда играла во дворе перед домом. Родственники полагают, что ребенка похитили цыгане. Как сказал дядя пропавшей девочки Аминага Гусейнов, у ребенка были проблемы с речью и сама она уйти не могла.

«Она настолько ласковый ребенок, что может уйти с любым, кто ее погладит и за руку возьмет», - сказал мужчина. Семья Багировых живет в поселке Сабунчи 18 лет. В день, когда пропала Захра, родители девочки и ее 20-летняя сестра были на работе. За ребенком присматривала 11-летняя сестренка. Она куда-то отлучилась на минутку, а когда вернулась, Захры уже не было. Родственники сообщили, что последним видел девочку продавец магазина, расположенного по соседству. «Этот магазин всего в 20-25 метрах от нашего дома. Захра часто забегала туда, потому что ей там давали конфеты и другие сладости. По словам продавца, Захра, как всегда, зашла за угоститься, и он ей велел сразу идти домой. Потом кто-то якобы видел ее под тутовым деревом, где девочка собирала и ела ягоды. Но когда конкретно это было – неизвестно», - рассказал дядя пропавшей девочки. В соцсетях утверждают, что девочку похитил пожилой мужчина и распространяют его фото с ребенком. Родные же девочки уверяют, что на фото не Захра. В магазине нет камер видеонаблюдения, что затрудняет поиски ребенка. «Во двор часто приходят цыгане. И мы подозреваем, что Захру могли похитить именно они. Предположительно, девочку увели задними дворами, поэтому никто не видел момента похищения. Других версий у нас нет», - говорит дядя ребенка.