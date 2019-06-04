Бакинского сторонника Гюлена приговорили к 15 годам тюрьмы
Прокурор потребовал приговорить сторонника террористического течения Фетхуллаха Гюлена Мехмета Гелена, доставленного из Азербайджана в Турцию сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT), к 15 годам лишения свободы, пишут турецкие СМИ.
Согласно информации СМИ, Мехмет Гелен согласился сотрудничать со следствием. Однако он не смог дать достаточную информацию о деятельности террористической организации FETÖ и поэтому правоохранительные органы не сделали ему никаких поблажек. Так, он указал на 18 членов FETÖ, 12 из которых к тому времени были уже арестованы. Поэтому к нему не был применен закон о раскаявшихся преступниках.
Прокурор Анкары Адам Акинджи в обвинительном акте указал, что доставленный из Баку Мехмет Гелен был членом террористической организации и потребовал приговорить его к 15 годам.
Согласно обвинительному акту, Гелен оказывал материальную помощь организации Гюлена, привлекая средства на ее счета в Bank Asya, связанного с FETÖ. Также Мехмет Гелен пользовался мессенджером ByLook.
Напомним, ранее Гелен работал преподавателем в одной из школ, открытых сторонниками Гюлена в Азербайджане. Операция по его задержанию была осуществлена после того, как он попытался по поддельному паспорту покинуть Азербайджан и направиться в Беларусь. Сотрудники правоохранительных органов Беларуси вернули преступника в Баку, где его и задержали сотрудники MİT.