Бакинского сторонника Гюлена приговорили к 15 годам тюрьмы

Согласно информации СМИ, Мехмет Гелен согласился сотрудничать со следствием. Однако он не смог дать достаточную информацию о деятельности террористической организации FETÖ и поэтому правоохранительные органы не сделали ему никаких поблажек. Так, он указал на 18 членов FETÖ, 12 из которых к тому времени были уже арестованы. Поэтому к нему не был применен закон о раскаявшихся преступниках.

Прокурор Анкары Адам Акинджи в обвинительном акте указал, что доставленный из Баку Мехмет Гелен был членом террористической организации и потребовал приговорить его к 15 годам.

Согласно обвинительному акту, Гелен оказывал материальную помощь организации Гюлена, привлекая средства на ее счета в Bank Asya, связанного с FETÖ. Также Мехмет Гелен пользовался мессенджером ByLook.