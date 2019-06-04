Деятельность, осуществляемая согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану модернизации азербайджанской армии, продолжается. Так, сегодня состоялось открытие нового административного здания Командного центра управления одного из главных управлений Министерства обороны, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову был представлен брифинг о деятельности и организации службы центра. Было доложено, что центр состоит из административных и служебных помещений, оснащенных всеми высокотехнологичными линиями коммуникации и другим необходимым оборудованием.

Основным предназначением Командного центра управления является устойчивое управление силами и средствами, находящимися в непосредственном подчинении, обеспечение взаимосвязи с другими видами войск, а также анализ и доклад вышестоящему командованию информации, полученной из войск и штабов.

Оперативная обстановка по каждому направлению постоянно контролируется оптико-электронными средствами наблюдения, а контроль за воздушной и надводной обстановкой осуществляется непрерывно во взаимодействии с силами и средствами видов войск.