Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Сеть российских супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг. Соответствующее соглашение подписали X5 Retail Group, крупнейший ретейлер России и владелец сети, а также «БКС банк». Об этом сообщает газета «Ведомости». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Виртуальная карта позволит покупателям приобретать товары в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом. Оплата будет производиться бесконтактно. Вносить плату можно будет только в магазинах сети. Оформление карт будет производиться прямо в супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита.

Как пояснила главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич, при снижении реальных доходов россиян такие карты рассрочки позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам. Такие карты позволят поддержать спрос на товары повседневного спроса.