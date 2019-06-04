Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Поддержать проекты постановлений об их увольнении должны были минимум 226 депутатов. За отставку Полторака высказались только 67 парламентариев, за отставку Грицака — 78.

«Украинская правда» отмечает, что депутаты от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» поддержали представление главы государства об увольнении силовиков.

Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая призвал глав Минобороны и СБУ покинуть свои посты. Полторак подал соответствующее заявление после просьбы главы государства и подчеркнул, что уважает право украинского лидера определиться с кандидатом на эту должность. Грицак попросил уволить его еще до церемонии и заявил, что делает это с тяжелым сердцем, так как на Украине со сменой власти «поднимает голову пророссийский реваншизм».

Зеленский выбрал нового главу СБУ еще до вступления в должность. Он хочет видеть во главе службы депутата Верховной Рады от партии «Батькивщина» Владислава Бухарева, который также является давним знакомым президента. Назначение на этот пост должно быть согласовано с парламентом.

Кроме того, Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба Ивана Баканова на должность первого заместителя председателя СБУ, а 31 мая он провел массовые кадровые чистки в ведомстве.

Глава государства также назначил нового главу Генштаба Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак, известный тем, что попал в окружение в Иловайском котле. В новой должности Хомчак уже отправился в Минск на встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу.