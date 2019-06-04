Заявление Комитета Льва Толстого: Останки Хаджи Мурата из Азербайджана похитил российский депутат
Действующий в России Организационный комитет по проекту «Лев Толстой и Кавказ – Дагестан» выступил с заявлением, резко осуждающим похищение в Гахском районе Азербайджана и перезахоронение в Хунзахском районе Дагестана останков легендарного наиба имама Шамиля - Хаджи Мурата. В заявлении, размещенном на сайте Комитета, в похищении и перезахоронении останков Хаджи Мурата обвиняется депутат Госдумы от Башкортостана Гаджимурад Омаров, уроженец Хунзахского района Дагестана.
Отметим, что Оргкомитет был создан в 2010 году. В него входят директор Государственного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поляна» Екатерина Толстая, координатор по проекту, предприниматель и общественный деятель Джамалудин Омаров, сокоординатор по проекту, директор Аварского музыкально–драматического театра Магомедрасул Магомедрасулов, потомок Хаджи Мурата Магомед-Арип Гаджимурадов, советник по культуре президента России Владимира Путина, доверенное лицо Магомед-Арипа Гаджимурадова по вопросам возвращения черепа Хаджи Мурата Владимир Толстой и другие.
В заявлении говорится, что 2 июня 2019 года в селе Хунзах состоялась «процедура захоронения» якобы останков наиба Хаджи Мурата и что идея этого целиком и полностью принадлежит депутату Госдумы от Башкортостана Гаджимураду Омарову.
«В этой связи в первую очередь у членов Оргкомитета, естественно, и у многих здравомыслящих людей, к нему возник ряд вопросов:
1. На каком основании он позволил себе и кто ему разрешил раскапывать могилу Хаджи Мурата (в другом государстве) при том, что живой наследник Хаджи Мурата - Гаджимурадов Магомед-Арип, член Оргкомитета по проекту «Лев Толстой и Кавказ – Дагестан» не имел об этом ни малейшего представления? По сути дела, Омаров поставил Магомед-Арип Гаджимурадова перед свершившимся фактом, не согласовав с ним свои незаконные действия.
2. Почему Г.Омаров проигнорировал мнение Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД) и запрет на перезахоронение останков Хаджи Мурата? Неужели так легковесно можно относиться к нормам, которые ему доходчиво объяснили в ДУМД неоднократно?
3. Почему Г.Омаров не учел мнение дагестанской общественности Гахского и Закатальского районов Азербайджана, которая категорически против перезахоронения останков Хаджи Мурата, поскольку эта могила для нее как памятник, символизирующий связь с родиной – Дагестаном.
4. Неужели Г.Омаров так спешил прославиться, что забыл об очень важной детали: прежде чем раскапывать могилу Хаджи Мурата и тайно вывозить оттуда его останки (неизвестно кому принадлежащие), предварительно надо было провести антропологический и ДНК-анализ, чтобы правильно идентифицировать останки. Дело в том, что в этой могиле находились останки трех обезглавленных трупов, включая Хаджи Мурата, его племянника Эльдара и еще одного мюрида. Ввиду того, что трудно было идентифицировать обезглавленные трупы, в свое время их похоронили в одной «братской» могиле.
5. Почему все делалось в такой глубокой тайне, настолько, что наследник Хаджи Мурата М-А.Гаджимурадов только к 10:00 утра 2 июня смог дозвонится до Омарова, чтобы получить объяснения о его самовольных действиях?
Мы полагаем, что ответ на этот вопрос очевиден и вытекает из вышеприведенных 4-х вопросов», - говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что до Комитета дошли слухи, что Г.Омаров заявил о том, что он все это согласовал там, «наверху», с советником Путина Владимиром Толстым и заместителем председателя Госдумы Петром Олеговичем Толстым (тоже правнуком Л.Н.Толстого), который также активно сотрудничает с Оргкомитетом.
В заявлении говорится, что «они оба категорически отрицают то, что с ними что-либо согласовывал Омаров и они же ничего общего не хотят иметь с человеком, который готов совершать такого рода сомнительные и даже уголовные деяния».
Заявление подписали члены Оргкомитета и правнуки Льва Толстого.