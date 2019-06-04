Заявление Комитета Льва Толстого: Останки Хаджи Мурата из Азербайджана похитил российский депутат

Действующий в России Организационный комитет по проекту «Лев Толстой и Кавказ – Дагестан» выступил с заявлением, резко осуждающим похищение в Гахском районе Азербайджана и перезахоронение в Хунзахском районе Дагестана останков легендарного наиба имама Шамиля - Хаджи Мурата. В заявлении, размещенном на сайте Комитета, в похищении и перезахоронении останков Хаджи Мурата обвиняется депутат Госдумы от Башкортостана Гаджимурад Омаров, уроженец Хунзахского района Дагестана.

Отметим, что Оргкомитет был создан в 2010 году. В него входят директор Государственного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поляна» Екатерина Толстая, координатор по проекту, предприниматель и общественный деятель Джамалудин Омаров, сокоординатор по проекту, директор Аварского музыкально–драматического театра Магомедрасул Магомедрасулов, потомок Хаджи Мурата Магомед-Арип Гаджимурадов, советник по культуре президента России Владимира Путина, доверенное лицо Магомед-Арипа Гаджимурадова по вопросам возвращения черепа Хаджи Мурата Владимир Толстой и другие.

В заявлении говорится, что 2 июня 2019 года в селе Хунзах состоялась «процедура захоронения» якобы останков наиба Хаджи Мурата и что идея этого целиком и полностью принадлежит депутату Госдумы от Башкортостана Гаджимураду Омарову.

«В этой связи в первую очередь у членов Оргкомитета, естественно, и у многих здравомыслящих людей, к нему возник ряд вопросов:

1. На каком основании он позволил себе и кто ему разрешил раскапывать могилу Хаджи Мурата (в другом государстве) при том, что живой наследник Хаджи Мурата - Гаджимурадов Магомед-Арип, член Оргкомитета по проекту «Лев Толстой и Кавказ – Дагестан» не имел об этом ни малейшего представления? По сути дела, Омаров поставил Магомед-Арип Гаджимурадова перед свершившимся фактом, не согласовав с ним свои незаконные действия.

2. Почему Г.Омаров проигнорировал мнение Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД) и запрет на перезахоронение останков Хаджи Мурата? Неужели так легковесно можно относиться к нормам, которые ему доходчиво объяснили в ДУМД неоднократно?

3. Почему Г.Омаров не учел мнение дагестанской общественности Гахского и Закатальского районов Азербайджана, которая категорически против перезахоронения останков Хаджи Мурата, поскольку эта могила для нее как памятник, символизирующий связь с родиной – Дагестаном.