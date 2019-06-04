В Москве экстренно сел пассажирский самолет
Самолет A-320, отправившийся из Домодедова во французский Бордо, вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва - Бордо вернулся в аэропорт "Домодедово" из-за срабатывания датчика неисправности шасси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет.
Как добавили в пресс-службе авиагавани, "в 14.40 самолет совершил благополучную посадку в аэропорту".