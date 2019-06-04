Фарид Джафаров взял под контроль завод в России стоимостью 3 миллиарда долларов

В Сбербанке подтвердили, что совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Антипинский НПЗ в Тюменской области перешел под контроль «SOCAR Энергоресурс». Ей принадлежит 80% акций завода и месторождения в Оренбургской области, сообщает РБК.

Как заявили в банке, ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности, говорится в сообщении банка.

60% доли «SOCAR Энергоресурс» контролирует Socar Russia Investments Ltd. Остальное принадлежит Сбербанку.

Как сообщает РБК, Socar Russia Investments Ltd с 28 мая принадлежит Nitron Investments Limited и Фариду Джафарову. Бизнесмен держит большую часть своих активов в предприятиях нефтепереработки. В феврале 2019 года SOCAR Polymer открыло производство полиэтилена высокой плотности в Азербайджане.

Изначально заявлялось, что ООО «SOCAR Энергоресурс» призвано для частичного возобновления работы НПЗ, но, по данным РБК, планируется организовать полноценную и бесперебойную переработку нефти.