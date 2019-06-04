Благотворительный проект от Azercell и Xəzər TV
Компания Azercell, которая оказывает поддержку социальным проектам на постоянной основе, продолжила свою деятельность в этом направлении и в месяц Рамазан.
Так, по совместной инициативе Azercell и Xəzər TV «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» компании Azercell посетили Тертер, Агдам и Товуз. В рамках кампании около 3 000 человек получили возможность пройти бесплатное медицинское обследование.
5 июня в прямом эфире трансляции телепередачи Səni axtarıram на Xəzər TV руководство Azercell и Xəzər TV вручили специальные дипломы за поддержку проекта врачам, принимавшим участие в поездках. Также компания Azercell предоставила врачам ценные подарки.
Услугами «Мобильной глазной клиники» и «Мобильной стоматологической клиники», которые регулярно проводят непрерывные медицинские осмотры и лечение, пользуются дети, лишенные родительской опеки, пожилые, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы. Эти мобильные клиники, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, на протяжении своей деятельности оказали помощь десяткам тысяч человек.