Благотворительный проект от Azercell и Xəzər TV

Компания Azercell, которая оказывает поддержку социальным проектам на постоянной основе, продолжила свою деятельность в этом направлении и в месяц Рамазан.

Так, по совместной инициативе Azercell и Xəzər TV «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» компании Azercell посетили Тертер, Агдам и Товуз. В рамках кампании около 3 000 человек получили возможность пройти бесплатное медицинское обследование.

5 июня в прямом эфире трансляции телепередачи Səni axtarıram на Xəzər TV руководство Azercell и Xəzər TV вручили специальные дипломы за поддержку проекта врачам, принимавшим участие в поездках. Также компания Azercell предоставила врачам ценные подарки.