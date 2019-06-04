Путин: России не нужны высокие цены на нефть

Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, $60-65 за баррель устраивает бюджет РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, организованной ТАСС.

"Российская перерабатывающая промышленность сама не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть. Ну, средняя полка в районе $60-65 за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять цену наверх, у нас и так появляется приличная маржа, если говорить в бюджетном смысле", - сказал Путин, напомнив, что российский бюджет рассчитан исходя из цены $40 за баррель.

Владимир Путин отметил, что при такой цене происходит пополнение золотовалютных резервов и резервов правительства.