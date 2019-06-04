«Террористы» пригрозили взорвать аэропорты в Париже
На электронный адрес группы «Аэропорты Парижа», которая занимается управлением двух международных аэропортов, пришли три электронных сообщения с угрозами, передает RFI.
В сообщениях говорится о заложенных бомбах и возможных терактах в аэропортах Руасси и Орли.
Прокуратура столичного пригорода Кретей начала расследование. Правоохранители пытаются вычислить авторов сообщений через IP-адреса компьютеров.
Неизвестные пригрозили взорвать бомбы в парижских аэропортах https://t.co/gfmmnl8eOk pic.twitter.com/kIcMDluKK9— RFI на русском (@RFI_Ru) 6 июня 2019 г.