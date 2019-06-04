«Террористы» пригрозили взорвать аэропорты в Париже

На электронный адрес группы «Аэропорты Парижа», которая занимается управлением двух международных аэропортов, пришли три электронных сообщения с угрозами, передает RFI.

В сообщениях говорится о заложенных бомбах и возможных терактах в аэропортах Руасси и Орли. 

Прокуратура столичного пригорода Кретей начала расследование. Правоохранители пытаются вычислить авторов сообщений через IP-адреса компьютеров.

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