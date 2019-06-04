Националисты забросали файерами дом Порошенко, требуя его ареста

Акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Рядом с домом собрались около 60 человек с флагами «Правого сектора», а также государственным флагом Украины. Они жгут шины и файеры. Митингующие требуют расследования участия экс-президента в скандале с хищениями в «Укроборонпроме». В противном случае обещают устроить бессрочную акцию.

Как сообщает телеканал «112 Украина», манифестанты требуют взять под стражу экс-президента.

В феврале украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. В расследовании утверждается, что с 2016 года ряд чиновников продавал госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения Порошенко.