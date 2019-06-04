Азербайджан начал экспорт карбамида высшего качества
Накануне из Говсанского международного порта вышли два судна Phobus и Coral с первым азербайджанским карбамидом на экспорт.
Как сообщает Report, управление SOCAR Marketing and Operations совместно с Caspian EPC Company являются авторами идеи проекта транспортировки, а также регулируют и контролируют процессы логистической цепочки.
Покупателем первого карбамида стаол трейдинговая и логистическая компания «Интеграл Петролеум», созданная в 2008 году в Женеве. В настоящее время компания активно работает на рынках стран Кавказско-Каспийского региона, Центральной Азии и Центральной Америки.
В проекте транспортировки также участвовали Global Transport Partners Company, являющаяся оператором Говсанского международного порта, компания SGS, которая является сюрвейской компанией между SOCAR и «Интеграл Петролеум», 166 Yükdaşıma və Logistika, предоставившая самосвалы для бесперебойной транспортировки и перегрузки карбамида.
Завод SOCAR Carbamide, введенный в строй в январе 2019 года, построен на территории Сумгаитского химического промышленного парка. Завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов. Завод является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро.