Азербайджан начал экспорт карбамида высшего качества

Как сообщает Report, управление SOCAR Marketing and Operations совместно с Caspian EPC Company являются авторами идеи проекта транспортировки, а также регулируют и контролируют процессы логистической цепочки.

Накануне из Говсанского международного порта вышли два судна Phobus и Coral с первым азербайджанским карбамидом на экспорт.

Покупателем первого карбамида стаол трейдинговая и логистическая компания «Интеграл Петролеум», созданная в 2008 году в Женеве. В настоящее время компания активно работает на рынках стран Кавказско-Каспийского региона, Центральной Азии и Центральной Америки.

В проекте транспортировки также участвовали Global Transport Partners Company, являющаяся оператором Говсанского международного порта, компания SGS, которая является сюрвейской компанией между SOCAR и «Интеграл Петролеум», 166 Yükdaşıma və Logistika, предоставившая самосвалы для бесперебойной транспортировки и перегрузки карбамида.