В Германии медбрат «от скуки» убил 85 пациентов и получил пожизненное

42-летний Хегель с 2000 по 2005 год работал в клиниках в городах Дельменхорст и Ольденбург на севере Германии. Он убивал пациентов, вводя им лекарства для остановки сердца, чтобы потом их реанимировать. Чаще всего такая попытка заканчивалась неудачей. Установлено, что таким образом он лишил жизни 85 человек.

В немецком городе Ольденбург земельный суд приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хегеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал, пишет The Guardian.

Судья Себастьян Бюрманн заявил, что преступления Хегеля находятся за гранью понимания, а также указал на особую тяжесть преступлений, что, согласно германскому законодательству, не позволит осужденному через 15 лет подать прошение о помиловании.

По мнению следствия, Хегель не испытывал личной неприязни к этим людям, а действовал от «скуки и желания похвастаться перед коллегами».

Мужчину задержали в 2005 году. С тех пор состоялось два разбирательства — в 2008 и в 2014-2015 годах. В 2015 году медбрат был осужден за убийство двух пациентов. Новый процесс начался в октябре 2018 года. В его рамках было эксгумировано более 130 тел пациентов, которые умерли во время дежурств Хегеля.