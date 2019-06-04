О чем говорили Путин и Пашинян в Санкт-Петербурге

Отмечается, что Владимир Путин выразил надежду, что делегации из Армении будет интересно принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, где можно встретиться с коллегами и обменяться мнениями по экономическим вопросам.

Президент РФ напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении, занимая долю в 26% во внешней торговле этой страны. Российские прямые инвестиции в Армению составляют почти $2 млрд: «Нет необходимости характеризовать наши двусторонние отношения. Мы это делаем регулярно, совсем недавно только с вами встречались, теперь на полях имеем возможность обо всем поговорить».

«Есть и много других моментов, которые показывают особый союзнический характер наших отношений», - отметил Путин.

В свою очередь премьер Армении отметил, что отношения между Ереваном и Москвой развиваются планомерно.

На встрече присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и другие должностные лица двух стран.