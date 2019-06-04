Вице-президент ФИФА, глава Африканской конфедерации футбола Ахмед Ахмед задержан в Париже. Как сообщает Associated Press, он вызван на допрос в рамках коррупционного расследования французской полиции.

Предполагается, что задержание связано с возможными нарушениями в соглашениях конфедерации с производителями экипировки. Отмечается, что в апреле 2019 года был расторгнут контракт с Puma и начато сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию: "Я знаю, что существует определенная турбулентность. Настоятельно призываю вас в этот тяжелый момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Старайтесь находить решения, а не проблемы".