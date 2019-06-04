В Париже арестовали вице-президента ФИФА Новый коррупционный скандал?
Вице-президент ФИФА, глава Африканской конфедерации футбола Ахмед Ахмед задержан в Париже. Как сообщает Associated Press, он вызван на допрос в рамках коррупционного расследования французской полиции.
AHMED AHMED ARRESTED!!— FARPost_ZA (@FARPostZA) 6 июня 2019 г.
CAF president Ahmed Ahmed has been arrested in France following corruption allegegations against him in a Puma deal. #FARPost pic.twitter.com/vuNJaKuQQ5
Предполагается, что задержание связано с возможными нарушениями в соглашениях конфедерации с производителями экипировки. Отмечается, что в апреле 2019 года был расторгнут контракт с Puma и начато сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию: "Я знаю, что существует определенная турбулентность. Настоятельно призываю вас в этот тяжелый момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Старайтесь находить решения, а не проблемы".