В Грузии около поселка Казбеги потерпел крушение вертолет, пишет Интерфакс со ссылкой на мэра населенного пункта Александра Загашвили.

Следователи не исключают, что летательный аппарат американо-канадского производства, который был выпущен в 2018 году, зацепил винтом за выступ скалы, после чего оказался на земле.

Как сообщает Sputnik Грузия, в связи с произошедшим МВД страны возбудило уголовное дело.

"6 июня вертолет, принадлежащий Rooms Hotel Kazbegi, упал на прилегающей к поселку Степанцминда территории, на так называемых полях, в ненаселенном месте. В результате погибли трое человек, находившихся на борту: двое членов экипажа и сотрудник гостиницы Rooms Hotel Kazbegi", - говорится в сообщении МВД.

Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, что повлекло за собой смерть двух или более человек", что карается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.