Партия Эрдогана уверена в своей победе на выборах в Стамбуле

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Жулиде Сарыэроглу заявила об уверенности в победе Бинали Йылдырыма на новых муниципальных выборах в Стамбуле, которые состоятся 23 июня, сообщает агентство Anadolu.

«Это правомерное решение Высшей избирательной комиссии Турции. Мы увидели, что при пересчете всего лишь 10% бюллетеней разрыв между кандидатами сократился с 27 до 13 тысяч голосов», - заявила Сарыэроглу, подчеркнув, что процесс опротестовывания результатов выборов был транспарентным для всего общества.

Турецкий политик добавила: «Мы полностью уверены, что 23 июня Бинали Йылдырым, который нес службу на всех возможных постах и завладел сердцами граждан и которого вы все так хорошо знаете, добьется успеха на выборах».