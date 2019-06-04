Названы самые полезные продукты для женщин

По словам Дюваль, указанные продукты следует употреблять без кожуры, так как именно в ней скапливаются нитраты. Диетолог отметила, что следует полностью отказаться от рафинированного сахара, заменив его несколькими дольками качественного темного шоколада.

Дюваль также отметила, что для решения проблем с работой органов лучше не прибегать к искусственным витаминам, потому что их прием может нанести вред здоровью. Вместо добавок полезные элементы лучше получать из натуральных продуктов, например, из гипоаллергенного масла авокадо.