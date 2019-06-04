В Грузии произошла потасовка между полицией и армянами Видео
В грузинском городе Ахалкалаки, населенном преимущественно армянами, произошла потасовка между сотрудниками полиции и местными жителями, пишет Sputnik Армения.
Согласно версии Министерства внутренних дел Грузии, полицейские в Ахалкалаки остановили мотоциклиста за нарушение правил дорожного движения и стали оформлять ему штраф. Несколько человек решили заступиться за него, оказывая сопротивление и оскорбляя полицейских.
По словам очевидцев, все началось с того, что полицейские остановили мотоциклиста. Водитель Mercedes остановился уточнить, что произошло, однако сотрудники патрульной службы приказали ему продолжить путь. Водитель отказался выполнить это требование. После этого полицейские силой вывели его из машины.
За оказание сопротивления полиции (статья 173 УК Грузии) и за мелкое хулиганство (статья 166) полиция задержала двоих человек в административном порядке.