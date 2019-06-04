Покупку Турцией С-400 назвали риском для США

Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 — неприемлемый риск для США, заявил и.о. заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтерниц, выступая на организованной журналом Foreign Policy конференции по вопросам внешней политики и безопасности, сообщает ТАСС.

"Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов... Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу", - отметил он, подчеркнув при этом, что обязательства турецкой стороны в рамках НАТО и закупка С-400 несовместимы.

В то же время в Пентагоне не стали прогнозировать исход переговоров по этому вопросу между США и Турцией. "Посмотрим, что получится, а потом примем решение... Не хочу пускаться в гипотетические рассуждения по поводу того, что мы можем, а что не можем сделать", - сказал Уинтернитц.

Он выразил надежду, что Анкара "примет решение не приобретать С-400 у России".

Отметим, что 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения комплексов С-400.