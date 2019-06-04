Согласно данным следствия, за денежное вознаграждение депутат привлек к реализации задуманного жительницу Соликамска, подыскавшую 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину для имитации покушения.

В России депутат Законодательного собрания Пермского края инсценировал собственное убийство ради повышения имиджа, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону, пишет Лента.ру.

В феврале этого года депутат обратился в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления и предоставил якобы подтверждающие произошедшее доказательства. В рамках уголовного дела удалось выявить инсценировку особо тяжкого преступления и причастных к ней лиц.

Троим жителям Соликамска вменяется пособничество в совершении преступления. Депутату предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Остальным подозреваемым избраны иные меры пресечения.

РИА Новости отмечает, что речь идет о 35-летнем Илье Кузьмине, депутате Заксобрания от КПРФ.